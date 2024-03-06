Яремчук получил повреждение в матче с Реалом в Ла Лиге. Из-за этого он может пропустить матч с Хетафе.

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Что известно о повреждении Яремчука

В той игре он вышел в старте, на 30-й минуте забил гол, а на 57-й был заменен. По данным СМИ его заменили, потому что он почувствовал дискомфорт.

После встречи, которая состоялась 2 марта, Яремчук еще не тренировался в общей группе – он может пропустить домашний матч с Хетафе, который состоится 9 марта.

Кстати. В нынешнем сезоне Яремчук сыграл в 22 матчах за Валенсию, где отметился 4 голами.

Скандальный матч с Реалом