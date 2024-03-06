Яремчук получил повреждение в матче с Реалом в Ла Лиге. Из-за этого он может пропустить матч с Хетафе.
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Что известно о повреждении Яремчука
В той игре он вышел в старте, на 30-й минуте забил гол, а на 57-й был заменен. По данным СМИ его заменили, потому что он почувствовал дискомфорт.
После встречи, которая состоялась 2 марта, Яремчук еще не тренировался в общей группе – он может пропустить домашний матч с Хетафе, который состоится 9 марта.
Скандальный матч с Реалом
- В футбольном матче 27-го тура Ла Лиги между Валенсией и Реалом состоялся драматический эпизод, который стал объектом громкого скандала. Встреча между двумя командами завершилась ничьей со счетом 2:2. Один из голов был забит украинским игроком.
- Сливочные почти вырвали победу в конце матча, однако решение арбитра все изменило.
- На последних секундах встречи полузащитник Реала Джуд Беллингем забил гол. Однако рефери матча Хесус Хиль Мансано дал финальный свисток, поэтому взятие ворот не было засчитано.
- Игроки Реала выразили свое недовольство по поводу этого решения. В итоге за споры с рефери Беллингем получил прямую красную карточку, а форвард мадридцев Хоселу – желтую.