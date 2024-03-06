Яремчук отримав пошкодження в матчі з Реалом у Ла Лізі. Через це він може пропустити матч з Хетафе.
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Що відомо про пошкодження Яремчука
У тій грі він вийшов у старті, на 30-й хвилині забив гол, а на 57-й був замінений. За даними ЗМІ його замінили, бо він відчув дискомфорт.
Після зустрічі, яка відбулася 2 березня, Яремчук ще не тренувався в загальній групі – він може пропустити домашній матч з Хетафе, який відбудеться 9 березня.
Скандальний матч з Реалом
- У футбольному матчі 27-го туру Ла Ліги між Валенсією та Реалом відбувся драматичний епізод, який став об'єктом гучного скандалу. Зустріч між двома командами завершилася нічиєю з рахунком 2:2. Один з голів був забитий українським гравцем.
- Вершкові майже вирвали перемогу у кінці матчу, однак рішення арбітра все змінило.
- На останніх секундах зустрічі півзахисник Реала Джуд Беллінгем забив гол. Однак рефері матчу Хесус Хіль Мансано дав фінальний свисток, тому взяття воріт не було зараховано.
- Гравці Реалу висловили своє незадоволення з приводу цього рішення. У підсумку за суперечки з рефері Беллінгем отримав пряму червону картку, а форвард мадридців Хоселу – жовту.