Яремчук отримав пошкодження в матчі з Реалом у Ла Лізі. Через це він може пропустити матч з Хетафе.

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Що відомо про пошкодження Яремчука

У тій грі він вийшов у старті, на 30-й хвилині забив гол, а на 57-й був замінений. За даними ЗМІ його замінили, бо він відчув дискомфорт.

Після зустрічі, яка відбулася 2 березня, Яремчук ще не тренувався в загальній групі – він може пропустити домашній матч з Хетафе, який відбудеться 9 березня.

До речі. У нинішньому сезоні Яремчук зіграв у 22 матчах за Валенсію, де відзначився 4 голами.

Скандальний матч з Реалом