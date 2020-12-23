Український боксер Олександр Усик висловився про можливий поєдинок з Майком Тайсоном. Українець вражений формою американця після довгої перерви.

Олександр Усик відверто поділився думкою щодо повернення на ринг легендарного Майка Тайсона. Американець нещодавно провів перший бій за довгий час. Виставковий поєдинок між "Залізним Майком" та Роєм Джонсом-молодшим завершився нічиєю, що сильно обурило 54-річного Тайсона. Український боксер розповів про американця у інтерв'ю The Sun.

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Про бій з Тайсоном

На думку Олександра, Тайсон повернувся до улюбленої справи, якою не займався досить довгий час. Людині потрібно щось, що вона робить з любов'ю. Усик виділив фізичну форму у якій повернувся американець.

Український супертяж також прокоментував, чи хотів би він вийти на ринг з Тайсоном та, чи планує боксувати до такого віку, як американець. Своєю відповіддю Усик дав зрозуміти, що швидше за все ще довго буде тішити своїх прихильників на ринзі.

Я не думаю, що побився б з Майком Тайсоном. Швидше за все просто по дружньому обійняв. Що стосується, чи продовжу я кар'єру до 54 років, то це буде, якщо цього захоче Бог. Кожен повинен реально оцінювати себе, бачити, чи може він битись чи ні,

– заявив українець.

Олександр зізнався, що стежив за поєдинками братів Кличків, Майка Тайсона та Леннокса Льюїса. Але кумирів українця у цьому списку немає. Ним завжди був Мохаммед Алі.

Останній поєдинок Усика: коротко

31 жовтня Усик провів бій проти Дерека Чісори. Поєдинок тривав усі 12 раундів, де перемогу за одноголосним рішенням суддів здобув український супертяж – 117:112, 115:113, 115:113.

Українець виглядав значно цікавіше за суперника з Великої Британії. Наприкінці протистояння британець вже ледь стояв на ногах та ледь не впав. Здавалось, що ще декілька раундів та Усик зміг би нокаутувати Чісору. Але велика кількість ударів українського боксера не призвела до дострокової перемоги. Дерек з останніх сил тримався на ногах, але зумів встояти.

Після цього двобою Усик – обов'язковий суперник Ентоні Джошуа. Олександр прагне провести бій. Але сам британець воліє вийти на ринг із земляком Тайсоном Ф'юрі. Наразі остаточно невідомо, як британці спробують розв'язати питання з поєдинком та чи зможуть вмовити Усика почекати з боєм за титул.