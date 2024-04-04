После переезда в Испанию Лунин прошел целый ряд аренд в испанских клубах. А после травмы Тибо Куртуа перед стартом сезона-2023/2024 получил в конкуренты арендованного у лондонского Челси Кепу Аррисабалагу. Однако украинец сумел выиграть конкуренцию у самого дорогого голкипера в истории футбола и стать первым номером Реала.

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Тренер Реала признал свою ошибку

Лунин полностью оправдал доверие Анчелотти. В текущем сезоне Андрей уже провел 24 матча, в которых пропустил 19 голов и отыграл 11 поединков на ноль. Украинский вратарь показывает отличную игру и пока является лучшим голкипером Ла Лиги, который пропустил наименьшее количество голов – 11 мячей в 18-ти играх.

Даже если украинец пробудет на лидерской позиции до последнего матча Примеры, он не сможет получить за это трофей Саморы.

А все из-за кадровых ротаций главного тренера Реала, когда он чередовал Лунина с Кепой. Ведь для получения этого трофея нужно провести минимум 28 матчей. Даже если Лунин сыграет во всех следующих поединках Реала в Ла Лиге, то не сможет получить эту награду. Андрею не хватит лишь двух сыгранных встреч.

Из-за чего Анчелотти уже вроде бы извинился перед украинским футболистом.

Мне очень жаль,

– сказал коуч Реала.

Лунин мог стать вторым вратарем Реала, который выиграет этот трофей с 2020-го года. Именно в том сезоне награду получил Тибо Куртуа, который восстанавливается от новой травмы и, вероятно, выйдет на поле только в следующем сезоне-2024/2025.

Сообщается, что Реал готовит Лунину новый долговременный контракт на 4-5 лет. Зато Кепа вернется в Челси, а Андрей будет конкурировать за место в воротах с Куртуа.

Недавно украинец заключил контракт с агентством Polaris Sports, которое непосредственно причастно к топовому португальцу Жорже Мендеша, бывшего агента Криштиану Роналду.

К слову. Свой следующий матч Реал проведет 9 апреля. В этот день мадридцы сыграют свой первый полуфинальный поединок Лиги чемпионов против Манчестер Сити. Начало в 22:00.