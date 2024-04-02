Сначала серьезную травму получил Тибо Куртуа, поэтому украинец боролся за место в старте с арендованным у Челси Кепой Аррисабалагой, который в начале кампании был основным, хотя и не убедительнее Андрея Лунина. Но в ноябре он также получил повреждение и уступил место в воротах голкиперу сборной Украины, который уже не дал шансов своему конкуренту после восстановления.

Читайте также Тренер Реала попросил Лунина совершить ошибку в матче с Атлетиком: интересное решение от Анчелотти

Нерешительность Анчелотти лишила шанса на награду

Сейчас Андрей Лунин имеет серию из 12 подряд матчей в основе "королевского клуба" и демонстрирует отличную статистику. Он пропускает меньше всего голов в среднем за поединок в чемпионате Испании, однако не претендует на престижную вратарскую награду "Трофей Саморы", которую ежегодно вручает газета Marca.

В нынешнем сезоне украинец провел в Ла Лиге 18 матчей, пропуская в среднем 0.61 гола за игру. Это лучший показатель среди всех вратарей чемпионата Испании, которые провели хотя бы 2 поединка. Несмотря на это, Андрей Лунин не сможет по итогам сезона выиграть награду, которая присуждается вратарю с наименьшим показателем пропущенных мячей в среднем за игру.

Чтобы выиграть "Трофей Саморы", надо провести за сезон минимум 28 матчей. До конца же кампании осталось 8 туров, а это означает, что потенциально Лунин может сыграть 26 поединков, чего не хватит, чтобы быть претендентом на первую в карьере награду лучшему вратарю чемпионата Испании.

Отметим, что по итогам 30 сыгранных туров фаворитом на "Трофей Саморы" является вратарь Атлетика Унаи Симон. Он уже отыграл 29 поединков, пропустив в них 0.9 гола за матч, что является значительно более скромным показателем, чем в украинца.

К слову. Действующим обладателем награды является вратарь Барселоны Марк-Андре тер Штеген. За последние же 16 лет "Трофей Саморы" выигрывал голкипер Реала только однажды (Тибо Куртуа в сезоне-2019/2020).

Несмотря на это, футболист сборной Украины все же может стать победителем ежегодного награждения от газеты Marca. Сейчас Артем Довбик лидирует в гонке бомбардиров Ла Лиги и претендует на награду "Трофео Пичичи", которая вручается лучшему бомбардиру сезона.

Напомним, что в кампании-2023/2024 Андрей Лунин провел 24 матча за Реал во всех турнирах, в которых пропустил 19 голов и 11 раз оставлял свои ворота "сухими". Следующий поединок Реал проведет 9 апреля в четвертьфинале Лиги чемпионов, где встретится с действующим обладателем трофея Манчестер Сити. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.