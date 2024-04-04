Після переїзду в Іспанію Лунін пройшов цілу низку оренд в іспанських клубах. А після травми Тібо Куртуа перед стартом сезону-2023/2024 отримав у конкуренти орендованого у лондонського Челсі Кепу Аррісабалагу. Однак українець зумів виграти конкуренцію у найдорожчого голкіпера в історії футболу та стати першим номером Реала.

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Тренер Реала визнав свою помилку

Лунін повністю виправдав довіру Анчелотті. У поточному сезоні Андрій вже провів 24 матчі, у яких пропустив 19 голів та відіграв 11 поєдинків на нуль. Український воротар показує відмінну гру та поки що є найкращим голкіпером Ла Ліги, який пропустив найменшу кількість голів – 11 м'ячів у 18-ти іграх.

Навіть якщо українець пробуде на лідерській позиції до останнього матчу Прімери, він не зможе здобути за це трофей Самори.

А все через кадрові ротації головного тренера Реала, коли він чергував Луніна із Кепою. Адже для отримання цього трофея потрібно провести мінімум 28 матчів. Навіть якщо Лунін відіграє в усіх наступних поєдинках Реала в Ла Лізі, то не зможе отримати цю відзнаку. Андрію не вистачить лише двох зіграних зустрічей.

Через що Анчелотті вже начебто вибачився перед українським футболістом.

Мені дуже шкода,

– сказав коуч Реала.

Лунін міг стати другим воротарем Реала, який виграє цей трофей із 2020-го року. Саме у тому сезоні відзнаку здобув Тібо Куртуа, який відновлюється від нової травми та, ймовірно, вийде на поле аж у наступному сезоні-2024/2025.

Повідомляється, що Реал готує Луніну новий довготривалий контракт на 4-5 років. Натомість Кепа повернеться у Челсі, а Андрій конкуруватиме за місце у воротах із Куртуа.

Нещодавно українець уклав контракт із агенством Polaris Sports, яке безпосередньо дотичне до топового португальця Жорже Мендеша, колишнього агента Кріштіану Роналду.

До слова. Свій наступний матч Реал проведе 9 квітня. У цей день мадридці зіграють свій перший півфінальний поєдинок Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті. Початок о 22:00.