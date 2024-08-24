Александр Усик отказался от титула IBF. 21 сентября за него будут драться Энтони Джошуа и Даниэль Дюбуа.

Читайте также Домой в Крым, – Усик рассказал о мечте, которую пока не может осуществить

Усик об отказе от титула

Боксер отметил, что все сделал правильно, поскольку пояс нужно было бы защищать.

Здесь нет честно или нечестно. Здесь все профессионально. Мы бы могли сейчас бороться и оставить этот пояс, но мне надо было бы его все равно защитить. С Дюбуа или позже с Джошуа. Мы делаем так, как должно быть. Мы отдали пояс, потому что у нас уже скоро реванш с Фьюри, а каждый бой – это серьезная большая подготовка, это долгая работа целой команды,

– рассказал Усик.

В частности он отметил важную роль своей команды в его победах.

"Все говорят: Усик выиграл. Усик, Усик-карапусик! Есть команда, есть тренер, есть массажисты, всего более 100 человек. Эти люди – и сила, которая делает меня тем, кем я есть", – добавил Александр Усик.

Отметим, что украинский боксер еще встретится с Тайсоном Фьюри в бою-реванше 21 декабря 2024 года.