Олександр Усик відмовився від титулу IBF. 21 вересня за нього битимуться Ентоні Джошуа та Даніель Дюбуа.

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Усик про відмову від титулу

Боксер зазначив, що все зробив правильно, оскільки пояс потрібно було б захищати.

Тут немає чесно або нечесно. Тут все професійно. Ми б могли зараз боротися і залишити цей пояс, але мені треба було б його все одно захистити. З Дюбуа чи пізніше із Джошуа. Ми робимо так, як повинно бути. Ми віддали пояс, бо в нас уже скоро реванш із Ф’юрі, а кожен бій – це серйозна велика підготовка, це довга робота цілої команди,

– розповів Усик.

Зокрема він відзначив важливу роль своєї команди у його перемогах.

"Усі кажуть: Усик виграв. Усик, Усик-карапусик! Є команда, є тренер, є масажисти, всього понад 100 осіб. Ці люди – та сила, яка робить мене тим, ким я є", – додав Олександр Усик.

Відзначимо, що український боксер ще зустрінеться з Тайсоном Ф'юрі у бою-реванші 21 грудня 2024 року.