Украинский боксер, Александр Усик, рассказал о том, чем занимался и где находился в начале вооруженной агрессии со стороны России. Также спортсмен поделился планами после завершения войны.

Читайте также Александр Усик ответил, хотел бы стать президентом Украины хотел бы стать президентом Украины

Жизнь Александра Усика во время войны

Абсолютный чемпион в супертяжелом весе ответил на вопрос о самом тяжелом дне за все время полномасштабного вторжения. Боксер сказал, что это первый день – 24 февраля, из-за того, что в его не было в Киеве в этот день, а у его дочери день рождения.

На вопрос, какой самый большой триумф был у Александра за два с половиной года, Усик ответил, что это просыпаться утром и слышать голоса близких людей. Это самая большая победа каждый день, заявил боксер.

О том, что поддерживает боксера духовно и морально, Александр ответил коротко – Иисус.

У Александра также спросили о самой дорогой вещи, которую он купил недавно. Усик заверил, что для него это не имеет какого-то большого значения.

Вещи, которые я покупаю, не имеют для меня такой ценности. Я их покупаю и использую. Например, купил машину BMW XM Label Red. Но есть деньги, которые я трачу и чувствую от этого большое удовольствие, это когда я помогаю людям, которые нуждаются в помощи, и эти деньги меняют их жизнь к лучшему,

– сказал Усик.

Также у Александра есть желание и дела, которые пока невозможно осуществить. Усик очень хотел бы посетить родной Крым.

Поездку домой в Крым, когда мы его освободим,

– признался боксер.

Сегодня, 24 августа, президент Украины Владимир Зеленский на День Независимости наградил Александра Усика Орденом свободы.

Напомним, что абсолютный чемпион в супертяжелом весе, готовится к защите своих титулов в противостоянии с Тайсоном Фьюри в декабре 2024 года.