Аль-Наср выбросил "за дверь" легионера, чтобы заявить Роналду
Источник:твиттер Руди Галетти
Криштиану Роналду поехал покорять Саудовскую Аравию. Футболист подписал 2-летний контракт с Аль-Насром.
СМИ сообщали две причины, по которым Аль-Наср не смог сразу заявить звездного футболиста. Вроде бы саудовский клуб не рассчитался за предварительные трансферы. Однако с приходом Роналду мгновенно отдал долги.
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Клуб одолел все препятствия
Тогда у команды появилась новая проблема – превышение лимита на легионеров. Криштиану стал 9-м иностранным игроком в составе Аль-Насра. А по правилам чемпионата, команда может заявить только 8-м легионерам.
Поэтому Аль-Наср принялся решать и это препятствие. Ранее сообщалось, что команду покинет Джалолидин Машарипов, у которого португалец отыграл игровой номер "7". Вроде бы футболист из Узбекистана уже выставлен на трансферный рынок.
Теперь появились новые слухи, что Аль-Наср покинет известный нападающий Венсан Абубакар. Вроде бы клуб уже даже отзаявил игрока от команды.
- Правда, у Абубакара еще контракт с Аль-Насром до конца июня 2024 года.
- В сезоне-2022/2023 провел 12 матчей, в которых отличился 4 голами и 2 ассистами.
Если это окажется правдой, а не очередным предположением, то Аль-Наср уже беспрепятственно сможет зарегистрировать звездного Роналду.
Но Криштиану не сможет дебютировать за новую команду в ближайших поединках. Все из-за дисквалификации, которую он получил, еще выступая за Манчестер Юнайтед. Роналду не сдержал эмоций и разбил телефон болельщику Эвертона, за что получил двухматчевое наказание.
Ожидается, что звездный португалец дебютирует за Аль-Наср 21 января, когда его новый клуб примет дома Иттифак.
Интересно, что во время первой пресс-конференции Роналду курьезно ошибся. Футболист заявил, что продолжит свою карьеру в Южной Африке, а не в Саудовской Аравии, где и выступает Аль-Наср.