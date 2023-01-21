Вратарь Браги Жоау Карвалью через несколько секунд чуть не побывал сразу в двух ролях – лузера и героя поединка. 18-летний голкипер неудачно принял мяч после передачи защитника, далеко отпустил его от себя. Поэтому Карвалью пришлось исправлять свою ошибку, пишет 24 канал.

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Невероятное хладнокровие

Он красиво убрал футболиста Риу Аве, уже набегавшего на него. Финт Карвалью положил на лопатки тунисского нападающего Поднявшийся Аймен Бузиди продолжил играть в отборе. Жоау не стал выбивать подальше на часть поля соперника, а пробросил мяч между ног соперника.

Карвалью не на шутку поиздевался над форвардом Риу Аве на последних минутах матча.

Такому дриблингу голкипера позавидует любой полевой футболист на планете. Не каждый может так хладнокровно сыграть у собственных ворот. Похоже, что в душе голкипер Браги чувствует себя нападающим или даже атакующим полузащитником.

Футбольные болельщики забросали голкипера комплиментами.

Видео дриблинга голкипера в Португалии

Отметим, что Брага вместе с Карвалью обыграла Риу Аве 2:1.