Лучший спортсмен или спортсменка в Украине определялись голосованием 12 авторитетных спортивных журналистов. Они выбирали по 10 спортсменов, которым выставляли баллы от 1 до 10.
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В 2022 году больше всего голосов набрал единственный олимпийский медалист Пекина, серебряный призер Зимних Игр Александр Абраменко – 98 баллов.
Абраменко на 12 очков опередил Ярославу Магучих. Прыгунья в высоту, завоевавшая в этом году титулы чемпионки мира в помещении, чемпионки Европы и вице-чемпионки мира на открытом воздухе, набрала в опросе Ассоциации спортивных журналистов Украины 86 баллов, что стало лучшим показателем среди женщин.
Также в 2022 году Ярослава показала лучший результат сезона в мире – 205 сантиметров, с которым победила на этапе Бриллиантовой Лиги.
В борьбе за победу в этой номинации Ярослава опередила прошлогоднюю обладательницу титула "Лучшая атлетка года" Людмилу Лузан, для которой 2022-й в спортивном смысле также был успешным – "золото" и "серебро" чемпионата мира и "золото" и два "серебра" чемпионата Европы
Именно Абраменко и был выдающимся лучшим атлетом Украины в 2022 году. А Магучих – лучшей атлеткой (по регламенту опроса, именно атлеты разных статей, набравшие больше баллов, объявляются лучшими в году).
Топ-15 лучших атлетов Украины в 2022 году:
- Александр Абраменко – 98 баллов (8 первых мест, одно второе)
- Ярослава Магучих – 86 баллов (1 первое место, 4 вторых, 3 – третьих)
- Людмила Лузан – 79 (1 первое место, 3- вторых)
- Александр Усик – 73 (2 первых, 2 вторых, 2 третьих)
- Андрей Проценко – 60 (1 второе, 1 третье)
- Алексей Новиков – 46 (1 второе, 2 третьих)
- Сестры Алексиивы – 43 (два третьих)
- Павел Коростылев – 39 (одна третья)
- Михаил Романчук – 38
- Алексей Середа – 36
- Марина Бех-Романчук – 23 (одна третья)
- Сергей Кулиш – 11
- Виктория Ткачук – 7
- Александра Хоменец – 7
- Олег Плотницкий – 7
- Илья Ковтун – 5
- Василий Михайлов – 2