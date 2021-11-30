Поблагодарил Баварию и верных фанатов: Левандовский поздравил Месси с "Золотым мячом"

Роберт Левандовский остановился в шаге от награды "Золотой мяч" 2021 года. Польский нападающий Баварии поздравил Лионеля Месси с победой.

Поздравления от Левандовского

Роберт Левандовский был близок к тому, чтобы взять в руки свой первый в карьере "Золотой мяч". Но на этом пути стал аргентинец Лионель Месси. Польский форвард не расстроился, он поздравил победителей, написав пост на своей странице в твиттере.

Достойно внимания Месси – обладатель Золотого мяча 2021

Лидер мюнхенской Баварии поздравил не только Лионеля, но и игрока Барселоны Алексию Путельяс, которая стала лучшей футболисткой мира 2021 года.

Поздравляю Лионеля Месси и Алексию Путельяс, завоевавших награду "Золотой мяч". Также приветствую всех номинантов. Я стал лауреатом награды "нападающий года". Ни один из игроков не может выиграть индивидуальную награду без сильной команды и верных болельщиков за его спиной. Спасибо за вашу поддержку,

– написал Левандовский.

Отметим, что нападавший не уехал из Парижа с пустыми руками. Футболист получил награду "Лучший бомбардир". Поляк забил 64 гола в 53 матчах за год.

К слову, в сезоне-2021/2022 Левандовский успел отыграть уже 20 поединков в футболке немецкого клуба, в которых наколотил 25 мячей и сделал два асиста.

Следует добавить, что Месси опередил Левандовского в голосовании лишь на 33 балла. Это уже седьмая награда для аргентинского нападающего ПСЖ.

Сам Лионель неожиданно заявил, что Роберт заслуживал получить "Золотой мяч".

​Кто еще получил награды