Побеждать в каждой игре, – цель сборной Украины на предстоящие матчи Евро-2020

Защитник сборной Украины Николай Матвиенко прокомментировал поражение от Нидерландов на старте Евро-2020.
Цель сборной Украины на Евро-2020
Украинская команда осталась разочарованной после упущенной мировой в игры против лидера группы С. К поражению добавилась еще и травма Александра Зубкова, которая оказалась серьезной.
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После поединка защитник Шахтера прокомментировал игру и раскрыл цель, которую поставили перед собой сами игроки: "Для многих из нас это первый большой турнир. По поводу мотивации и уверенности – мы долго к этому шли и хотели показывать свой футбол. И местами неплохо получалось.
Мы стремимся побеждать в каждой игре. Не важно, это товарищеская игра или же официальная. Сейчас матч против Северной Македонии для нас один из самых важных на этом этапе, его нужно выиграть обязательно,
– заявил Матвиенко.
Обороне сборной Украины следует обратить внимание на ветерана Северной Македонии Горана Пандева, который забил единственный гол команды в игре против Австрии. По словам украинского защитника, Пандев – опытный игрок, который поиграл в хороших командах. Виден его уровень, также форвард отмечается хорошими качествами в моментах борьбы за мяч: "Из-за возраста уже не такой быстрый, но это не мешает ему показывать высокий уровень на таком турнире".
- Матч второго тура Евро-2020 между Северной Македонией и Украиной состоится 17 июня в Бухаресте. Начало поединка в 16:00.
- Сейчас обе национальные команды отстают в группе С. Обе в таблице имеют в своем активе ноль очков.