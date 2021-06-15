Цель сборной Украины на Евро-2020

Украинская команда осталась разочарованной после упущенной мировой в игры против лидера группы С. К поражению добавилась еще и травма Александра Зубкова, которая оказалась серьезной.

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После поединка защитник Шахтера прокомментировал игру и раскрыл цель, которую поставили перед собой сами игроки: "Для многих из нас это первый большой турнир. По поводу мотивации и уверенности – мы долго к этому шли и хотели показывать свой футбол. И местами неплохо получалось.

Мы стремимся побеждать в каждой игре. Не важно, это товарищеская игра или же официальная. Сейчас матч против Северной Македонии для нас один из самых важных на этом этапе, его нужно выиграть обязательно,

– заявил Матвиенко.

Обороне сборной Украины следует обратить внимание на ветерана Северной Македонии Горана Пандева, который забил единственный гол команды в игре против Австрии. По словам украинского защитника, Пандев – опытный игрок, который поиграл в хороших командах. Виден его уровень, также форвард отмечается хорошими качествами в моментах борьбы за мяч: "Из-за возраста уже не такой быстрый, но это не мешает ему показывать высокий уровень на таком турнире".