Ярмоленко – Марлос: быть ли конфликту

Уже в начале игры Андрей Шевченко был вынужден сменить травмированного Александра Зубкова. Вместо него на футбольном поле появился опытный Марлос.

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Однако игрок Шахтера не только не смог прибавить скорости команде, но и неоднократно не доигрывал в игровых моментах. После матча появилась информация, что Андрей Ярмоленко на правах капитана выразил недовольство в сторону партнера по национальной команде. Вроде бы между футболистами возник конфликт.

К слову. Травма Зубкова оказалась серьезной. Футболист пропустит 2-3 недели и может и вообще уже не сыграть на Евро-2020. Все будет зависеть от выступлений украинской команды.

Объяснение журналиста

Журналист Игорь Цыганык опроверг слухи о напряженных отношениях между игроком и сборной Украины. После поединка это подтвердил защитник команды Илья Забарный: "Никакого конфликта не было, в раздевалке все было хорошо. Я не знаю, кто это придумал".

По словам Цыганыка, Ярмоленко подбодрил некоторых футболистов и сделал подсказки: "И это правильно, потому что он опытный игрок, Конечно, он имеет право что-то высказать. Игроки поблагодарили друг друга за игру и со сдержанным оптимизмом пошли дальше".