Ярмоленко – Марлос: быть ли конфликту
Уже в начале игры Андрей Шевченко был вынужден сменить травмированного Александра Зубкова. Вместо него на футбольном поле появился опытный Марлос.
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Однако игрок Шахтера не только не смог прибавить скорости команде, но и неоднократно не доигрывал в игровых моментах. После матча появилась информация, что Андрей Ярмоленко на правах капитана выразил недовольство в сторону партнера по национальной команде. Вроде бы между футболистами возник конфликт.
Объяснение журналиста
Журналист Игорь Цыганык опроверг слухи о напряженных отношениях между игроком и сборной Украины. После поединка это подтвердил защитник команды Илья Забарный: "Никакого конфликта не было, в раздевалке все было хорошо. Я не знаю, кто это придумал".
По словам Цыганыка, Ярмоленко подбодрил некоторых футболистов и сделал подсказки: "И это правильно, потому что он опытный игрок, Конечно, он имеет право что-то высказать. Игроки поблагодарили друг друга за игру и со сдержанным оптимизмом пошли дальше".
- Украинская сборная стартовала с поражения на чемпионате Европы-2020. Подопечные Андрея Шевченко смогли сотворить чудо и отыграться с 2:0, но в последней 10-минутке пропустили третий гол от нидерландцев. В итоге – 3:2 поражение Украины.
- В другом матче группы С Северная Македония неожиданно для всех смогла показать хорошую игру. Но Австрия на классе поймала уставших соперников и вырвала победу 3:1.
- После первого тура в группе С лидирует Австрия. Сразу за ее спиной расположились Нидерланды. Украина и Северная Македония пока пасуют задних. Следующую встречу наши ребята проведут 17 июня против Северной Македонии.