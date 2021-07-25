Историческая медаль для Украины

36-летний шпажист стал единственным среди украинцев, кто прошел первый круг соревнований. Уже на старте раунд покинули опытный Богдан Никишин и Роман Свичкар.

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В бронзовом финале украинец встретился с представителем Италии Андреа Сантарелли. Оба шпажиста показали хороший уровень фехтования. Цена ошибки была очень большой. Это понимали и сами спортсмены.

Итальянец на старте повел в счете 3:0. Но после этого Рейзлину удалось переломить ход поединка. Третий период они начинали при счете 8:8. Украинец прислушивался к советам своего тренера и получил "бронзу" Олимпийских игр со счетом 15:12.

После последнего укола Рейзлин не сдержал эмоций и слез. Он упал на колени и начал кричать. В объятиях своего тренера и отца Дмитрия Рейзлина шпажист покинул арену.

Видео победного укола

Отметим, что Олимпиада в Токио – первая в карьере Рейзлина. Спортсмен сразу записал свою фамилию в историю украинской шпаги. Это первая медаль на Олимпиаде в мужской шпаге для сборной Украины в истории.

Путь к первой награде Олимпиады