Историческая медаль для Украины
36-летний шпажист стал единственным среди украинцев, кто прошел первый круг соревнований. Уже на старте раунд покинули опытный Богдан Никишин и Роман Свичкар.
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В бронзовом финале украинец встретился с представителем Италии Андреа Сантарелли. Оба шпажиста показали хороший уровень фехтования. Цена ошибки была очень большой. Это понимали и сами спортсмены.
- Итальянец на старте повел в счете 3:0. Но после этого Рейзлину удалось переломить ход поединка. Третий период они начинали при счете 8:8. Украинец прислушивался к советам своего тренера и получил "бронзу" Олимпийских игр со счетом 15:12.
После последнего укола Рейзлин не сдержал эмоций и слез. Он упал на колени и начал кричать. В объятиях своего тренера и отца Дмитрия Рейзлина шпажист покинул арену.
Видео победного укола
Отметим, что Олимпиада в Токио – первая в карьере Рейзлина. Спортсмен сразу записал свою фамилию в историю украинской шпаги. Это первая медаль на Олимпиаде в мужской шпаге для сборной Украины в истории.
Путь к первой награде Олимпиады
- Рейзлин одолел на своем пути Бенджамина Штеффена, в следующем круге Игорь выбил из соревнований Хейнцера. Игорь отомстил швейцарцу за поражение Свичкара.
- В четвертьфинале единственный украинец на характере одолел представителя Египта Мохаммеда Ельсаеда – 15:13.
- В полуфинале победное шествие украинца завершилось. 36-летний шпажист проиграл сенсации Олимпийских игр из Франции Роману Каннону – 15:10. Игорь не смог побороться за победу, но взял свою медаль в бронзовом финале.