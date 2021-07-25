Шанс на бронзовую медаль
Соперником Игоря Рейзлина был француз Роман Канноне. Французский шпажист сумел пробиться в финал,
Интересно узнать От депутата к модели и папе года: чем занимаются украинские олимпийцы вне спорта
Первое очко во встрече получил 24-летний француз. Каннон немного вышел вперед в счете, но Рейзлин после обоюдных уколов сравнял счет в первой трехминутке – 5:5. При равном счете шпажисты ушли на отдых.
Во втором раунде оба спортсмена обоюдно укололи друг друга 6:6. Первый вперед вышел представитель Франции, который хитро подсел в защите и резко выпрыгнул в контратаку. Рейзлин быстро сократил преимущество соперника, поймав его на атаке.
За минуту до конца второго раунда француз превосходил украинца в три укола – 12:9. Рейзлин бросился сокращать отставание и поплатился за это. В итоге – 15:10. Украинец будет бороться за "бронзу" Олимпийских игр.
Путь Рейзлина в Токио
- На японской земле лишь один из украинцев Игорь Рейзлин сумел пройти первый круг. К сожалению, в первом раунде покинули соревнования сразу два украинских шпажиста – опытный Богдан Никишин, которому пророчили награду, и Роман Свичкарь.
- Никишин уступил Лан Минхао, а Свичкарь проиграл Максу Хейнцеру. Рейзлин одолел на своем пути Бенджамина Штеффена, а в следующем круге выбил из Игр Хейнцера. Игорь отомстил швейцарцу за поражение Свичкаря.
- В четвертьфинале единственный украинец в неуступчивом противостоянии одолел представителя Египта Мохамеда Ельсаєда – 15:13.