Тайсон Фьюри сообщил, что глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх рассказал ему о будущем победителя боя между Энтони Джошуа и Фрэнсисом Нганну.

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С кем выйдет на ринг победитель боя Джошуа – Нганну

По его словам, победитель боя Джошуа и Нганну встретится с победителем двух боев Тайсона с Александром Усиком.

Напомним, что вечер бокса Джошуа – Нганну состоится 8 марта. Бой Усика и Фьюри запланирован на 18 мая.

Отметим, что Энтони Джошуа прокомментировал информацию, что Тайсон Фьюри прибыл в Саудовскую Аравию на бой британца.

Он также отметил, что скорее всего не посетит бой Александра Усика против "Цыганского короля". Он аргументировал это тем, что у него мало времени.

WBC санкционировала реванш Усика с Фьюри

Ранее президент WBC Маурисио Сулейман сообщал, что организация уже санкционировала два поединка Александр Усик – Тайсон Фьюри.

"WBC уже санкционировала бой Фьюри с Усиком и реванш. Мы получили запрос и уже согласились на реванш, если промоутеры его согласуют – именно на этом стоит позиция WBC. Если промоутеры изменят свой запрос на реванш, мы его обязательно рассмотрим", – сказал Сулейман для Gambling.com.