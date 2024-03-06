Тайсон Ф’юрі повідомив, що голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх розповів йому про майбутнє переможця бою між Ентоні Джошуа та Френсісом Нганну.

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З ким вийде на ринг переможець бою Джошуа – Нганну

За його словами, переможець бою Джошуа та Нганну зустрінеться з переможцем двох боїв Тайсона з Олександром Усиком.

Нагадаємо, що вечір боксу Джошуа – Нганну відбудеться 8 березня. Бій Усика та Ф’юрі заплановано на 18 травня.

Зазначимо, що Ентоні Джошуа прокоментував інформацію, що Тайсон Ф’юрі прибув до Саудівської Аравії на бій британця.

Він також зазначив, що скоріш за все не відвідає бій Олександра Усика проти "Циганського короля". Він аргументував це тим, що у нього мало часу.

WBC санкціонувала реванш Усика з Ф’юрі

Раніше президент WBC Маурісіо Сулейман повідомляв, що організація вже санкціонувала два поєдинки Олександр Усик – Тайсон Ф’юрі.

"WBC вже санкціонувала бій Ф’юрі з Усиком та реванш. Ми отримали запит і вже погодилися на реванш, якщо промоутери його узгодять – саме на цьому стоїть позиція WBC. Якщо промоутери змінять свій запит на реванш, ми його обов’язково розглянемо", – сказав Сулейман для Gambling.com.