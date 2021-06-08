Победа сборной Украины, Россию "колбасит" от украинской формы: новости спорта 7 июня

В понедельник, 7 июня, произошло немало событий в мире спорта. О главных читайте в дайджесте Спорт24.

Сборная Украины разгромила Кипр перед Евро-2020

Сборная Украины провела последний товарищеский матч перед стартом на Евро-2020. 7 июня украинцы в Харькове разгромили сборную Кипра – 4:0.

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Ближе к перерыву киприоты остались в меньшинстве. Зубков выходил один на один с вратарем гостей, но был задержан. Панайоту был удален, а Ярмоленко реализовал 11-метровый. Впоследствии Андрей сам заработал пенальти. Мяч после его прострела нашел руку защитника. На этот раз к отметке подошел Зинченко и не ошибся.

После перерыва преимущество хозяев стало еще ощутимее. И игроки начали забивать с игры. Хорошо вошел в игру Марлос. Его передачи завершились голами Яремчука и Ярмоленко.

Теперь сборная Украины переезжает в Бухарест, где будет жить во время чемпионата Европы. Первый матч на турнире она проведет 13 июня в Амстердаме против Нидерландов. В нашей группе будут играть также команды Северной Македонии и Австрии.

Новая форма сборной Украины с картой Крыма и скандальная реакция россиян

Сборная Украины по футболу представила дизайн формы, в которой будет выступать на Евро-2020. С довольно привычного события, это представление быстро превратилось в международное противостояние, где свое слово даже пришлось выразить УЕФА. А все из-за контура Украины на этой форме. И двумя лозунгами.

Представление формы с довольно будничной новости, которая интересна только футбольным болельщикам, быстро переросла в событие международное. Все из-за скандальной реакции россиян на нее. Им очень зудит, что карта Украины изображена с оккупированными территориями – Крымом и Донецкой и Луганской областями.

Стала известна зарплата Сергея Реброва в Аль-Айне

Подробнее о скандале – по ссылке в материале Спорт24.

Украинский специалист Сергей Ребров стал новым главным тренером Аль-Айна из ОАЭ. Годовой оклад 47-летнего специалиста составит около 4 миллионов евро.

В Ференцвароше зарплата украинского специалиста составляла 1,5 миллиона евро.

Сергей Ребров уже известен с арабскими странами. В сезоне 2017/2018 украинский специалист руководил Аль-Ахли из Саудовской Аравии, с которым стал вице-чемпионом страны.

Украинский боксер Хижняк эффектно завоевал путевку на Олимпиаду

В рамках Европейского лицензионного турнира в Париже состоялись решающие поединки стадии 1/4 финала. Из четырех украинцев только Александр Хижняк сумел завоевать лицензию на Олимпийские игры-2020 в Токио.

Ведущий боксер сборной Украины Хижняк завоевал олимпийскую лицензию в весовой категории до 75 килограммов.

Хижняк – четвертый украинский боксер, который завладел путевкой на Олимпиаду. До этого обладателями лицензий стали Николай Буценко, Ярослав Харциз и Анна Лысенко.