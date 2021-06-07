Досрочная победа Хижняка

Ведущий боксер сборной Украины Хижняк завоевал олимпийскую лицензию в весовой категории до 75 килограммов.

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В четвертьфинальном поединке Хижняк одержал уверенную победу над представителем Швеции Адамом Чартои.

Бой был остановлен в третьем раунде при полном доминировании Хижняка.

Смотрите видео боя Хижняка

Хижняк – четвертый украинский боксер, который завладел путевкой на Олимпиаду. До этого обладателями лицензий стали Николай Буценко, Ярослав Харциз и Анна Лысенко.

Неудача Рогава

К сожалению, на Олимпиаду не сумел пробиться Цотне Рогава. В решающем поединке он встретился с Мухаммадом Адбуллаевим из Азербайджана.

Бой был равным, но четверо судей отдали победу Адбуллаеву.

Поражение в четвертьфинале потерпел и представитель в категории до 69 килограммов Евгений Барабанов. Он уступил боксеру из Ирландии Эйдану Уолшу.

Не удалось выйти в полуфинал и Ярославу Харцизу в категории до 63 килограммов. Но он завоевал путевку на Игры еще раньше.