В Ференцвароше зарплата украинского специалиста составляла 1,5 миллиона евро. Кроме того, источник сообщает о годовом контракте украинца и эмиратского клуба.
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Сергей Ребров уже известен с арабскими странами. В сезоне 2017/2018 украинский специалист руководил Аль-Ахли из Саудовской Аравии, с которым стал вице-чемпионом страны.
Карьера Реброва в Ференцвароше
Последним местом работы Реброва был Ференцварош, который он возглавлял с 2018-го по 2021 год. Под руководством украинского тренера клуб из Будапешта выигрывал три чемпионства подряд. Также Ребров впервые за 25 лет вывел команду в группу Лиги чемпионов.