Время черных дел истекает, – Усик рассказал, как поддержит экономику Украины

Александр Усик не разрешил Энтони Джошуа взять реванш за поражение почти годичной давности. Украинский боксер заговорил о заработанном гонораре за второй поединок.

Усик: Должно пройти время, и я уплачу здесь налоги

Чемпион мира по боксу заработал солидный гонорар, налог от которого пойдет на благо экономики Украины. Александр Усик после реванша завел деньги в родную страну.

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Таким поступком боксер поддержал экономику страны, которая находится в сложном состоянии на фоне войны против России. Хотя до этого налоги автоматически снимались с суммы гонорара в стране, где боксировал Александр.

После сражения с Джошуа я завел деньги от гонорара в Украину. Должно пройти время, и я заплачу здесь налоги. Во всех предыдущих поединках платил налоги там, где боксировал. Они автоматически снимались. А в этом бою налогов не было. Я и раньше спрашивал: как сделать, чтобы процент от налогов шел не в другую страну, а в мою. Юристы все это знают, и мы над этим работаем,

– рассказал Усик.

"Мне кажется, что это время черных дел истекает"

Александр добавил, что не заниматься "черными делами", а нужно зарабатывать деньги и послушно платить с них налоги стране.

"У меня принципиальная позиция в бизнесе: все светлое, белое. Мне кажется, что это время черных дел заканчивается. Люди хотят поехать куда-нибудь в Европу, купить жилье, заплатить за яхту, ресторан, букинг. Его спрашивают - где он взял деньги, а у него нет ответа. А я не хочу так бояться. Украденные деньги не доставляют удовольствия и счастья. А когда заработал - нормально", – сказал боксер.

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