Скандальные рекорды Лии Томас

В декабре 2021 года в американском студенческом спорте произошло незаурядное событие – Лия Томас из Университета Пенсильвании побила несколько рекордов в плавании. Внимание к себе она привлекла тем, что еще два года назад Лия Томас была Уиллом Томасом и соревновалась среди мужчин. Но после этого Уилл сделал операцию по смене пола. Далее последовала годовая гормональная терапия – курс по снижению уровня тестостерона. Лишь после этого Национальная студенческая спортивная ассоциация (NCAA) разрешила уже Лии Томас выступать среди девушек.

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Выступление было настолько феноменальное, что Томас побила сразу три рекорда. При этом выиграла она с бешеным отрывом от соперниц. Для примера, на дистанции 1500 метров Томас опередила ближайшую преследовательницу на 38 секунд. А в заплыве на 500 метров – на 14 секунд.

Благодаря этому она получила право выступить на чемпионате США, который состоится в марте 2022 года.

Правда, не все остались довольны таким развитием событий. Некоторые соперницы Томас подали иск в суд. Девушки призвали поддержать закон о справедливости в женском спорте.

Закон Айдахо о справедливости в женском спорте подписан в марте 2020 года и стал первым законом в США, который запрещает трансгендерам участвовать в женских видах спорта в школах. К ним присоединились и в Техасе – там тоже запретили школьникам-трансгендерам выступать за команды другого пола.

Достойный соперник

8 января в США состоялись еще одни студенческие соревнования между Йельским, Дартмутским и Пенсильванским университетами. Там тоже выступила Лия Томас. Но на этот раз ей не удалось победить. Уступила она Айшаку Хенигу. Представитель Йеля выиграл во всех трех заплывах.

Особенностью этого противостояния стало то, что Айшак Хениг – тоже трансгендерный пловец. Только он сменил пол с женского на мужской. И даже провел операцию по удалению молочных желез. Но пока не начал гормональную терапию. Такое решение он объяснил, что хотел остаться в студенческой женской команде, за которую выступает три года. Отложение приема гормонов дало ему такое право.