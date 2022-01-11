Скандальні рекорди Лії Томас

У грудні 2021 року в американському студентському спорті сталася непересічна подія – Лія Томас з університету Пенсильванії побила декілька рекордів у плаванні. Увагу до себе вона привернула тим, що ще два роки тому Лія Томас була Віллом Томасом та змагалася серед чоловіків. Але після цього Вілл зробив операцію зі зміни статі. Далі була річна гормональна терапія – курс по зниженню рівня тестостерону. Лише після цього Національна студентська спортивна асоціація (NCAA) дозволила вже Лії Томас виступати серед дівчат.

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Виступ був настільки феноменальний, що Томас побила одразу три рекорди. При цьому виграла вона з шаленим відривом від суперниць. Для прикладу, на дистанції 1500 метрів Томас випередила найближчу переслідувачку на 38 секунд. А в запливі на 500 метрів – на 14 секунд.

Завдяки цьому вона здобула право виступити на чемпіонаті США, який відбудеться в березні 2022 року.

Правда не всі залишилися задоволені таким розвитком подій. Деякі суперниці Томас подали позов до суду. Дівчата закликали підтримати закон про справедливість у жіночому спорті.

Закон Айдахо про справедливість у жіночому спорті підписано у березні 2020 року і став першим законом у США, який забороняє трансгендерам брати участь у жіночих видах спорту у школах. До них приєдналися і в Техасі – там теж заборонили школярам-трансгендерам виступати за команди іншої статі.

Гідний суперник

8 січня в США відбулися ще одні студентські змагання між Єльським, Дартмутським і Пенсільванським університетами. Там теж виступила Лія Томас. Але цього разу їй не вдалося перемогти. Поступилася вона Айшаку Хенігу. Представник Єля виграв у всіх трьох запливах.

Особливістю цього протистояння стало те, що Айшак Хеніг – теж трансгендерний плавець. Тільки він змінив стать з жіночої на чоловічу. І навіть провів операцію з видалення молочних залоз. Але поки не почав гормональну терапію. Таке рішення він пояснив, що хотів залишитися в студентській жіночій команді, за яку виступає три роки. Відкладення прийому гормонів дало йому таке право.