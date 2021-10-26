Инициаторы закона требуют справедливости

Сторонники законопроекта убеждены, что мужчины сильнее и выносливее при рождении, поэтому не должны соревноваться с девушками на одном уровне.

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Мы защищаем наших дочерей и внучек, отстаиваем их право честно соревноваться в спорте. Биологически мужчины имеют несправедливое преимущество перед девушками в спорте,

– заявила инициатор нового закона Валори Суонсон.

Однако сторонники равноправия не соглашаются с такими нововведениями и уверяют, что пока нет доказательств того, что трансгендерные девушки сильнее в спорте.

Также они подчеркнули, что дети должны иметь полное право на половое самоопределение, не подвергаясь давлению со стороны взрослых.

В 2021 году в 31 американском штате было внесено по меньшей мере 35 законов, запрещающих трансгендерной молодежи заниматься спортом.