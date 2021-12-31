В декабре 2021 года Лия Томас в качестве студента Университета Пенсильвании приняла участие в соревновании студенческих команд США. И побила сразу три рекорда. При этом выиграла она с бешеным отрывом от соперниц. Для примера, на дистанции 1500 метров Томас опередила ближайшую преследовательницу на 38 секунд. А в заплыве на 500 метров – на 14 секунд.

Уже тогда это выступление вызвало немалое возмущение среди других пловчих. Ведь еще два года назад Лия Томас была Уиллом Томасом и соревновалась среди мужчин. Но после этого Уилл сделал операцию по изменению пола. Далее последовала годовая гормональная терапия – курс по снижению уровня тестостерона. Лишь после этого Национальная студенческая спортивная ассоциация (NCAA) разрешила уже Лии Томас выступать среди девушек.

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Пловчиха Мэдисон Каньон, который пять раз уже проиграла Томас, подала ходатайство в суд штата вместе с другой спортсменкой, Мэри Кейт Маршалл. Девушки призвали поддержать закон о справедливости в женском спорте.

Закон Айдахо о справедливости в женском спорте подписан в марте 2020 года и стал первым законом в США, который запрещает трансгендерам участвовать в женских видах спорта в школах. К ним присоединились и в Техасе – там тоже запретили школьникам-трансгендерам выступать за команды другого пола.

"Тот факт, что это все еще происходит, что женщины, как и раньше, проигрывают биологическим мужчинам в собственном виде спорта, показывает, почему нам нужно больше женщин, чтобы говорить об этом. Скажите NCAA, вашим спортивным директорам и тренерам, что вы хотите честной конкуренции, потому что говорить об этом не так страшно, как кажется, и огромное количество поддержки", – сказала Каньон.

Стоит отметить, что Томас выступит на чемпионате США по плаванию в марте 2022 года.