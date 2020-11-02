Украинский пловец Михаил Романчук завоевал бронзу в шестом туре клубных соревнований ISL (International Swimming League) в Будапеште (Венгрия).

Рекорд Украины

24-летний пловец финишировал третьим на дистанции 400 м вольным стилем, установив новый рекорд Украины – 3:39,63, пишет 24 канал.

Смотрите также Романчук одержал яркую победу на престижных соревнованиях по плаванию в Венгрии

Победителем заплыва стал литовец Данас Рапсис – 3:35,49, а "серебро" в активе Феликса Аубека из Австрии – 3:39,38.

Отметим, что на предыдущих этапах украинец также был на пьедестале, показав первый и второй результаты. Романчук представляет итальянскую команду "Aqua Centurions".