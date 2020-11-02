Пловец Романчук с рекордом Украины стал призером соревнований в Будапеште
Украинский пловец Михаил Романчук завоевал бронзу в шестом туре клубных соревнований ISL (International Swimming League) в Будапеште (Венгрия).
Рекорд Украины
24-летний пловец финишировал третьим на дистанции 400 м вольным стилем, установив новый рекорд Украины – 3:39,63, пишет 24 канал.
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Победителем заплыва стал литовец Данас Рапсис – 3:35,49, а "серебро" в активе Феликса Аубека из Австрии – 3:39,38.
Отметим, что на предыдущих этапах украинец также был на пьедестале, показав первый и второй результаты. Романчук представляет итальянскую команду "Aqua Centurions".
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