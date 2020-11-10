Український плавець Михайло Романчук вкотре не залишив шансів суперниках на міжнародних змаганнях десятого етапу "ISL”. Українець на дистанції 400 метрів вільним стилем здобув перемог у та встановив новий рекорд України.

Михайло Романчук підійнявся на найвищу сходинку п'єдесталу з часом 3:38,93. Плавцю вдалось перевершити попередній рекорд України, який протримався лише вісім днів, повідомляє сайт ФПУ.

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Знову немає рівних

Цікаво, що попередній час також належить Михайлу, який він встановив 1 листопада у Будапешті. Тоді він проплив дистанцію за 3:39.63, що було на 0.04 секунди краще, ніж попередній рекорд. Цього разу Романчук зняв зі свого ж показника – 0.7 секунди. До цього запливу ще в далекому 2016 році на Кубку світу у японському Токіо українець також встановлював рекорд країни, який становив 3:39,67.

За "спиною" розташувався представник Бразилії Фернандо Шеффер, який поступився українському плавцю на 2,14 секунди, а трійку лідерів замкнув британець Том Дін (+2,98 секунди).

Це перший випадок в історії України, коли комусь вдалося виплисти з 3:39.00 у 25-метровому басейні на 400-метрівці.

Результат топ-3 на 400 метрів вільним стилем

Михайло Романчук ("Аква Центуріонс", Україна) – 3:38.93 Фернандо Шеффер ("ЛА Каррент", Бразилія) +2.14 Том Дін ("Лондон Роар", Велика Британія) +2.98

Які результати Романчук показував на інших змаганнях

24 жовтня у Будапешті на третьому турі ISL (International Swimming League) Михайло Романчук, який виступає у складі італійського клубу Aqua Centurions, на дистанції 400 метрів вільним стилем зумів показати найкращий результат.

Час Романчука склав – 3:40.08. Українець залишив за спиною двох іменитих суперників – росіянина Олександра Красного та японця Кацухіро Мацумото. Ця нагорода стала другою для Михайла за останні декілька днів. Раніше український спортсмен здобув "срібло".

У шостому турі турніру плавець з України показав третій час. 24-річний українець на дистанції 400 метрів вільним стилем встановив новий рекорд України – 3:39,63. Переможцем із запливу вийшов литовець Данас Рапсіс – 3:35,49, а "срібло" в активі Фелікса Аубека із Австрії – 3:39,38.