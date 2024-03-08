Без капитана Шахтера, но с дебютантом: кого Реброва вызвал на плей-офф отбора на Евро-2024

В пятницу, 8 марта, в Доме футбола в Киеве состоялась пресс-конференция главного тренера сборной Украины Сергея Реброва. Наставник объявил финальную заявку на мартовский сбор и матчи.

В основную заявку "сине-желтых" вошли 26 футболистов. Из-за травмы Сергей Ребров не сможет рассчитывать на опытного игрока и капитана донецкого Шахтера Тараса Степаненко.

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Украина подходит с потерей

Его место в заявке занял футболист, который стал открытием для киевского Динамо Владимир Бражко. 22-летний опорник, который был капитаном "молодежки" Украины (U-21), получил свой дебютный вызов в главную команду страны.

Заявка сборной Украины

Голкиперы: Георгий Бущан (Динамо), Анатолий Трубин (Бенфика) и Андрей Лунин (Реал).

Георгий Бущан (Динамо), Анатолий Трубин (Бенфика) и Андрей Лунин (Реал). Защитники: Александр Караваев, Денис Попов (оба – Динамо), Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все – Шахтер), Богдан Михайличенко (Полесье), Виталий Миколенко (Эвертон), Илья Забарный (Борнмут) и Максим Таловеров.

Александр Караваев, Денис Попов (оба – Динамо), Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все – Шахтер), Богдан Михайличенко (Полесье), Виталий Миколенко (Эвертон), Илья Забарный (Борнмут) и Максим Таловеров. Полузащитники: Александр Зубков, Георгий Судаков (оба – Шахтер), Николай Шапаренко, Владимир Бражко (оба – Динамо), Александр Пихаленок (СК Днепр-1), Александр Зинченко (Арсенал), Виктор Цыганков (Жирона), Михаил Мудрик (Челси), Сергей Сидорчук (Вестерло) и Руслан Малиновский (Дженоа).

Александр Зубков, Георгий Судаков (оба – Шахтер), Николай Шапаренко, Владимир Бражко (оба – Динамо), Александр Пихаленок (СК Днепр-1), Александр Зинченко (Арсенал), Виктор Цыганков (Жирона), Михаил Мудрик (Челси), Сергей Сидорчук (Вестерло) и Руслан Малиновский (Дженоа). Нападающие: Артем Довбык (Жирона), Роман Яремчук (Валенсия), Даниил Сикан (Шахтер) и Владислав Ванат (Динамо).

Резервный список: Дмитрий Ризнык, Егор Назарина (оба – Шахтер), Александр Тимчик (Динамо) и Алексей Гуцуляк (СК Днепр-1).

21 марта подопечные Сергея Реброва попытается переиграть боснийцев в полуфинале плей-офф отбора на Евро-2024. Начало встречи в 21:45 (по киевскому времени).

В случае победы "сине-желтые" встретятся 26 марта в финале против триумфатора противостояния Израиль – Исландия (21 марта).

Чемпионат Европы-2024 состоится в Германии. Футбольный праздник начнется 14-го июня и продлится до 14-го июля. Украина, в случае успеха в рамках плей-офф, на групповом этапе будет играть в квартете "Е" , где ее уже ждут Бельгия, Румыния и Словакия.

Накануне сборная Боснии и Герцеговины объявила свою заявку на матч против Украины. Главный тренер боснийцев Саво Милошевич прокомментировал свой выбор игроков и заговорил о качествах, которые помогут его команде переиграть "сине-желтых".