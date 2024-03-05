Тренерский штаб во главе с Саво Милошевичем включил в заявку 27 футболистов. В списке есть все топовые лица этой европейской сборной.

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Заявка Боснии и Герцеговины

Вратари: Ибрагим Шехич, Никола Василь, Кенан Пирич.

Защитники: Амар Дедич, Юсуф Газибегович, Елдар Чивич, Сеад Колашинац, Анел Ахмедходжич, Адриан Баришич, Деннис Хаджикадунич, Ренато Гойкович, Нихад Муякич.

Полузащитники: Раде Крунич, Гойко Цимирот, Иван Башич, Беньямин Тахирович, Миралем Пьянич, Денис Хусейнбашич, Харис Хайрадинович, Амар Рахманович.

Нападающие: Эдин Джеко, Эрмедин Демирович, Харис Табакович, Неманья Билбия, Саид Хамулич, Смаил Превлек, Дал Варешанович.

Интересно, что есть в списке футболисты, выступающих во враждебной России – Гойкович, Башич, Рахманович и Хамулич.

Важно! Матч Босния и Герцеговина – Украина состоится 21 марта в 21:45 по киевскому времени. Хозяевами этого полуфинала плей-офф отбора на Евро-2024 будут боснийцы.

Победитель их противостояния выйдет в финал отбора на чемпионат Европы-2024, который состоится в Германии, где сыграет против триумфатора поединка Израиль – Исландия (21 марта).

Отметим, что Министерство молодежи и спорта Украины 4 марта обнародовало основной и резервный список сборной Украины на матч против Боснии и Герцеговины. Однако этот состав является предварительным и не официальным на важную игру отбора на Евро.

До 10 марта на официальном сайте УАФ появится окончательный список игроков, которые помогут команде Реброва в отборочном поединке.