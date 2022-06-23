Пловец Романчук объяснил, почему не стоит разграничивать спорт и политику

Призер Олимпады-2020 Михаил Романчук завоевал бронзовую награду на чемпионате мира. Пловец стал лучшим на дистанции 800 метров свободным стилем.

Романчук: Мы – украинцы, боремся до конца

После выступления украинец прокомментировал санкции против российских и белорусских атлетов. В частности, Романчук вспомнил о российском пловце Евгении Рылове, который присутствовал на митинге в "Лужниках".

До слова Романчук із національним рекордом здобув "бронзу" чемпіонату світу у Будапешті

Я был готов пойти и убить Евгения Рылова, увидев его фото с буквой "Z". Если мне кто-то скажет, что спорт вне политики, то я скажу, что спорт – наибольшее ее проявление. К сожалению, это так, и потому правильно, что россиян здесь нет,

– подчеркнул Михаил.

Спортсмен надеется, что его бронзированная награда чемпионата мира порадует украинских болельщиков.

"Если я увижу кого-либо из них, то не знаю, как отреагирую. Возможно агрессивно. Не знаю. Особенно, это касается поклонника Рылова. Я надеюсь, что эта медаль много значит для многих украинцев. Я хочу показать им, всему миру, что мы – украинцы, боремся до конца", – добавил Михаил.

Кто такой Евгений Рылов