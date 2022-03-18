Цирк с клоунами

По информации Sports.ru, на мероприятии присутствовали трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов, двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов, художественные гимнастки Дина и Арина Аверины, гимнастка Виктория Листунова, серебряные призеры Пекина-2022 по фигурному катанию Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а также Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

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К слову, одним из ведущих концерта был спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. А само событие транслировали и на российских спортивных телеканалах.

Спортсмены и другие участники митинга стояли в центре московского стадиона "Лужники". Также на их груди была буква "Z" – символ военного вторжения России в Украину.