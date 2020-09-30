В ответном матче квалификационного раунда Лиги чемпионов киевское "Динамо" дома разгромило бельгийский "Гент" со счетом 3:0.

Теперь киевляне выступят на групповой стадии самого престижного турнира, а бельгийцы перейдут в группу Лиги Европы. Издание Het Laatste Nieuws считает, что подопечные Вима де Деккера должны смириться с выступлением в Лиге Европы.

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В Киеве для Гента был неутешительный вечер. Ни на один миг не складывалось впечатления, что команда может компенсировать проигрыш 1:2 в Бельгии. Киевское "Динамо" оказалось на голову сильнее и заслуженно получит деньги, положенные за участие в Лиге чемпионов.

Игорь Пластун навредил своей команде. Футболист неудачно сыграл рукой в своей штрафной после прострела Родригеш. На самом деле, пенальти не было, но де Пена его реализовал", – подсчитывает убытки "Гента" бельгийское издание.

Сам Пластун прокомментировал поражение своей команды от "Динамо" так:

Это футбол. Уже совершенно не важно, сколько мы били. Надо было забивать. Нам есть над чем работать, нужно исправлять ситуацию, сложившуюся в команде. Идем дальше. Привезенный пенальти? Шел прострел. Я мотнул головой и попал себе в руку. Нечего комментировать. В целом трудно говорить, когда проигрываешь.

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов состоится уже в четверг, 1 октября.