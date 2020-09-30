У матчі-відповіді кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів київське "Динамо" вдома розгромило бельгійський "Гент" з рахунком 3:0.

Тепер кияни виступлять на груповій стадії найпрестижнішого турніру, а бельгійці перейдуть в групу Ліги Європи. Видання Het Laatste Nieuws вважає, що підопічні Віма де Деккера повинні змиритися з виступом в Лізі Європи.

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У Києві для Гента був невтішний вечір. Ні на єдину мить не складалося враження, що команда може компенсувати програш 1:2 в Бельгії. Київське "Динамо" виявилося на голову сильніше і заслужено отримає гроші, покладені за участь в Лізі чемпіонів.

Ігор Пластун нашкодив своїй команді. Футболіст невдало зіграв рукою в своїй штрафній після прострілу Родрігеш. Насправді, пенальті не було, але де Пена його реалізував", – підраховує збитки "Гента" бельгійське видання.

Сам Пластун прокоментував поразку своєї команди від "Динамо" так:

Це футбол. Вже абсолютно не важливо, скільки ми били. Треба було забивати. Нам є над чим працювати, потрібно виправляти ситуацію, що склалася в команді. Йдемо далі. Привезений пенальті? Йшов простріл. Я грав головою і влучив собі в руку. Нічого коментувати. В цілому важко говорити, коли програєш.