Ребров: Сейчас я говорю на украинском языке
47-летний наставник Аль-Айна заявил, что после нападения России на Украину языковой вопрос в нашей стране стал актуальным. Сергей Ребров рассказал, что ему противно разговаривать на языке оккупанта и призвал других переходить говорить по-украински.
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Сейчас я говорю на украинском языке. Каждый украинский гражданин понимает сейчас, насколько важен украинский язык. Я уверен, что все мы перейдем, потому что понимаем, насколько это необходимо не для страны, а для себя, поскольку не очень приятно говорить на языке страны-агрессорки,
– сказал украинский тренер.
Интересно, что до этого Ребров говорил по-русски. Бывший наставник Динамо является уроженцем Горловки в Донецкой области. Именно Сергей Станиславович был инициатором создания фонда среди футболистов-легионеров, помогающего украинцам.
Отметим, что после 24 февраля у многих украинцев открылись глаза соседней России. Многие спортсмены отказались от языка ворота и начали публиковать посты в своих соцсетях исключительно на украинском.
Тренерская карьера Сергея Реброва
- Сергей Ребров является одним из наставников, которые не ездили работать в Россию.
- За свою карьеру уже успел ассистентом тренера в Динамо-2 и Динамо.
- С 2010 по 2011 годы в этой же должности работал в сборной Украины. В 2014 году был назначен главным тренером киевского Динамо. В 2017 году отправился за границу, возглавив Аль-Ахли.
- В следующем году Ребров перебрался в венгерский Ференцварош, где проработал три года.
- С июня 2021 работает в Аль-Айне. В ОАЭ Ребров просто разрывает своих "коллег по цеху". Он семь раз подряд получал звание лучшего тренера луны.
- Его соглашение с клубом рассчитано до конца июня 2022 года.
- В нынешнем сезоне Аль-Айн отыграл под руководством украинца 28 матчей, в которых одержал 19 побед, расписал 7 мировых и потерпел 2 поражения.
- После 21 сыгранного поединка клуб Реброва лидирует во внутреннем чемпионате, опережая ближайшего конкурента на 7 очков.