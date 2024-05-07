Ярмоленко рассказал, планирует ли завершить карьеру после Евро-2024

Лидер киевского Динамо Андрей Ярмоленко весной восстановился после тяжелой травмы и вернул себе место в основном составе "бело-синих". Однако в последнее время появлялось немало разговоров, что уже летом он может закончить игровую карьеру.

В воскресенье, 5 мая, киевляне встречались с Колосом в матче 27 тура УПЛ. Динамо одержало разгромную победу со счетом 5:0, а один из голов забил именно 34-летний вингер.

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Еще не сказал последнего слова на футбольном поле

После матча Андрей Ярмоленко прокомментировал слухи относительно своего будущего и рассказал, планирует ли на самом деле после Евро-2024 повесить бутсы на гвоздь.

Пока таких планов у меня нет. Когда я почувствую, что нет желания и здоровья играть, тогда и закончу. Пока что об этом не думаю. Сейчас я получаю удовольствие от каждого матча и каждой тренировки. Ежедневно просыпаюсь и жду тренировки, как это было в 20 лет,

– рассказал Ярмоленко.

Напомним, что в сезоне-2023/2024 Андрей Ярмоленко провел за Динамо 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 голов и отдал 4 ассиста.

. Накануне лидер "бело-синих" вышел на четвертое место в гонке бомбардиров за всю историю чемпионатов Украины. Сейчас от первого места его отделяет 17 забитых мячей.

Отметим, что следующий матч Динамо проведет 11 мая против Шахтера. Стартовый свисток прозвучит в 18:00.