В чемпионате Украины завершился очередной, уже 27-ый, тур сезона 2023-2024. Он оказался благосклонным к хозяевам, которые торжествовали в шести встречах (еще две завершились вничью), пишет 24 Канал.

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Хорошая результативность

В восьми матчах тура команды оформили 25 голов, то есть в среднем 3,13 мяча за матч. Это высокий показатель для УПЛ, лишь в двух играх был зафиксирован разгром. Вашему вниманию – все результаты тура и видеообзоры матчей.

Александрия – Рух 2:2

Оболонь – ЛНЗ 1:0

Металлист 1925 – Ворскла 3:2

Полесье – Заря 1:1

Динамо – Колос 5:0

Шахтер – Черноморец 3:0

Днепр-1 – Кривбасс 1:0

Верес – Минай 3:1

Основные моменты 27 тура

Претенденты на чемпионство продолжают идти без потерь уже пять туров подряд. Динамо даже без Ваната разобралось с Колосом, а Шахтер второй раз подряд разгромил Черноморец.

Поэтому к дерби, которое состоится в следующем туре, команды подходят с разницей в четыре очка в пользу "горняков". В свою очередь Кривбасс уступил Днепру-1 и фактически выпал из борьбы за второе место.

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За пятую строчку продолжают борьбу Рух и Полесье. Разница между командами составляет два балла, а в отчетном туре обе команды не смогли переиграть аутсайдеров таблицы.

Между тем, аутсайдеры включились в гонку за выживание. Сразу три из четырех последних команд одержали победы, а лобовой была битва между Вересом и Минаем.

Ровенчане одержали волевую победу над закарпатцами, поэтому именно Минай теперь является главным претендентом на прямой вылет. А вот Металлист 1925 наконец получил три очка впервые за 14 туров и сократил отставание от зоны переходных игр до одного балла.

Турнирная таблица УПЛ

МЕСТО КОМАНДА І В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Шахтёр 27 21 4 2 61-21 67 2 Динамо 27 20 3 4 67-25 63 3 Кривбасс 27 16 6 5 47-26 54 4 Днепр-1 27 13 9 5 37-25 48 5 Рух 27 11 12 4 41-29 45 6 Полесье 27 12 7 8 33-27 43 7 ЛНЗ 27 8 8 11 25-32 32 8 Ворскла 27 8 6 13 25-41 30 9 Колосс 26 6 11 9 18-24 29 10 Черноморец 27 9 2 16 35-43 29 11 Заря 26 6 10 10 26-33 28 12 Александрия 27 6 9 12 24-36 27 13 Оболонь 27 5 10 12 17-35 25 14 Верес 27 5 8 14 26-42 23 15 Металлист 1925 27 5 7 15 28-49 22 16 Минай 27 3 10 14 21-43 19

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Лучшие бомбардиры УПЛ:

Владислав Ванат (Динамо) – 13 Виталий Буяльский (Динамо) – 10 Даниил Сикан (Шахтер) – 10 Алексей Гуцуляк (Днепр-1) – 9 Эдуардо Герреро (Заря) – 8 Александр Филиппов (Днепр-1) – 8 Андрей Ярмоленко (Динамо) – 8 Олег Кожушко (Кривбасс) – 8

Расписание 28 тура чемпионата Украины