У неділю, 5 травня, кияни зустрічалися з Колосом у матчі 27 туру УПЛ. Динамо здобуло розгромну перемогу з рахунком 5:0, а один з голів забив саме 34-річний вінгер.

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Ще не сказав останнього слова на футбольному полі

Після матчу Андрій Ярмоленко прокоментував чутки щодо свого майбутнього та розповів, чи планує насправді після Євро-2024 повісити бутси на цвях.

Поки таких планів у мене немає. Коли я відчую, що немає бажання та здоров'я грати, тоді й закінчу. Поки що про це не думаю. Зараз я отримую задоволення від кожного матчу та кожного тренування. Щодня прокидаюсь і чекаю тренування, як це було у 20 років,

– розповів Ярмоленко.

Нагадаємо, що в сезоні-2023/2024 Андрій Ярмоленко провів за Динамо 18 матчів у всіх турнірах, у яких забив 8 голів та віддав 4 асисти.

Цікаво. Напередодні лідер "біло-синіх" вийшов на четверте в гонці бомбардирів за всю історію чемпіонатів України. Наразі від першого місця його відділяє 17 забитих м'ячів.

Зазначимо, що наступний матч Динамо проведе 11 травня проти Шахтаря. Стартовий свисток пролунає о 18:00.