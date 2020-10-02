1 октября состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Донецкий "Шахтер" будет играть в группе B с мадридским "Реалом", миланским "Интером" и менхенгладбахской "Боруссией".

Второй год подряд футболисты и тренеры "Шахтера" собрались, чтобы совместно наблюдать за процедурой жеребьевки. Об этом сообщает официальный сайт "горняков".

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Мероприятие посетили Луиш Каштру, Витор Северино, Дарио Срна, Марлос, Жуниор Мораес, Алан Патрик, Николай Матвиенко, Валерий Бондарь, Додо, Анатолий Трубин, Манор Соломон, Тете, Майкон и Фернандо.

Интересно, что перед жеребьевкой игроки "Шахтера" дали свои прогнозы. Всех соперников никто не угадал, но ближе всех был капитан команды Андрей Пятов: он ожидал увидеть "Интер" и "Боруссию" М, а из первой корзины – "Ливерпуль", однако жребий все эти годы не спешит строить "горняков" с мерсисайдцами.

С "Реалом" угадали Хочолава, Патрик, Маркос и Дентиньо, с "Боруссией" (кроме Пятова) – Матвиенко и Соломон.

Календарь матчей

Матчи первого тура Лиги чемпионов состоятся 20 и 21 октября.

Полный календарь группового этапа станет известен в пятницу вечером, 2 октября, после того, как будет принято во внимание расписание матчей всех команд и других участников турнира.