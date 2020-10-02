1 жовтня відбулося жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів. Донецький "Шахтар" гратиме в групі B з мадридським "Реалом", міланським "Інтером" і менхенгладбахською "Боруссією".

Другий рік поспіль футболісти і тренери "Шахтаря" зібралися, щоб спільно спостерігати за процедурою жеребкування. Про це повідомляє офіційний сайт "гірників".

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Захід відвідали Луїш Каштру, Вітор Северіно, Дарійо Срна, Марлос, Жуніор Мораес, Алан Патрік, Микола Матвієнко, Валерій Бондар, Додо, Анатолій Трубін, Манор Соломон, Тете, Майкон і Фернандо.

Цікаво, що перед жеребкуванням гравці «Шахтаря» дали свої прогнози. Всіх суперників ніхто не вгадав, але ближче всіх був капітан команди Андрій Пятов: він очікував побачити "Інтер" і "Боруссію" М, а з першого кошика – "Ліверпуль", однак жереб всі ці роки не поспішає зводити "гірників" з мерсисайдцями.

З "Реалом" вгадали Хочолава, Патрік, Маркос і Дентіньо, з "Боруссією" (крім П'ятова) – Матвієнко та Соломон.

Календар матчів

Матчі першого туру Ліги чемпіонів відбудуться 20 та 21 жовтня.

Повний календар групового етапу стане відомий в п'ятницю ввечері, 2 жовтня, після того, як буде прийнято до уваги розклад матчів всіх команд і інших учасників турніру.