Пятов: Суть спорта – делать людей лучше, а не учить нездоровой агрессии

Голкипер национальной команды поделился мнениями о временно оккупированном Донецке. Он рассказал, когда все же над городом развевается сине-желтый флаг.

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Как только в мавзолей ляжет новый Владимир,

– подчеркнул Пятов.

Также он назвал сборную против которой национальная команда сыграет на "Донбасс Арене"

"Матч сборной Украины против сборной мира. Он завершится вничью как символ того, что суть спорта – делать людей лучше, а не учить нездоровой агрессии", – ответил футболист.

Донецкий Шахтер получил разрешение, чтобы уехать из Украины. Команда сыграет серию благотворительных матчей, чтобы помочь своим землякам.

"Горняки" уже прибыли в Турцию.