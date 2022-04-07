"Горняки" выехали из Украины

Только часть команды досталась Стамбула. Этот турецкий город будет домом для Шахтера на ближайшие дни.

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7 апреля в команду присоединится тренерский штаб во главе с тиалийцем Роберто Де Дзерби. Также ожидается появление легионеров.

"Горняки" начнут подготовку к благотворительным поединкам под эгидой "Shakhtar Global Tour for Peace", которые сыграют в течение 13 – 19 апреля, как только вся команда будет в сборе. Команде нужно оценить состояние каждого футболиста, ведь игроки самостоятельно поддерживали физическую форму во время войны.

Шахтер будет в несколько обновленном составе. Дончан покинули Тете, Тобиас и Майкон, которые на правах аренды переехать в Лион, Реал и Коринтианс соответственно.

К слову. Первую часть сезона Шахтер окончил на вершине таблицы УПЛ. "Горняки" опережают Динамо на два очка.

Напомним, что киевское "Динамо" перебралось в Румынию, где проведет благотворительные матчи.



Михаил Мудрик / Фото Шахтера



Донецкий клуб уже в Турции / Фото Шахтера



"Горняки" прибыли в Турцию / Фото Шахтера