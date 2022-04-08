Пятов: Суть спорту – робити людей кращими, а не вчити нездоровій агресії

Голкіпер національної команди поділився думками стосовно тимчасово окупованого Донецька. Він розповів, коли все ж таки над містом замайорить синьо-жовтий прапор.

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Щойно в мавзолей ляже новий Володимир,

– наголосив Пятов.

Також він назвав збірну проти якої національна команда зіграє на "Донбас Арені"

"Матч збірної України проти збірної світу. Він завершиться внічию як символ того, що суть спорту – робити людей кращими, а не вчити нездоровій агресії", - відповів футболіст.

Донецький Шахтар отримав дозвіл, аби виїхати з України. Команда зіграє серію благодійних матчів, аби допомогти своїм землякам.

"Гірники" вже прибули до Туреччини.