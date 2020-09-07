Пятов та Ракіцький увійшли в топ-50 найбільш титулованих футболістів у XXI столітті
Портал Transfermarkt склав список 50 найбільш титулованих футболістів у XXI столітті. У цьому переліку одразу двоє українських гравців.
На 41-у місці розмістився Ярослав Ракіцький, в якого 24 титули. 23-є місце посів воротар Андрій Пятов. В його колекції 26 титулів.
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Додамо, що Даріо Срна, який виступав разом з Ракіцьким та Пятовим в "Шахтарі", а зараз працює одним з тренерів в клубі, посідає в цьому рейтингу 16-е місце. Він за кар'єру у XXI столітті здобув 29 титулів. Ще один колишній "гірник" Фернандіньо в цьому рейтингу на 19-у місці з 28 трофеями.
Перше місце в рейтингу посідає Дані Алвеш. У захисника 41 титул.
Топ-10 найбільш титулованих футболістів у XXI столітті
- Дані Алвеш – 41 титул
- Андреас Іньєста – 39 титулів
- Ліонель Мессі – 37 титулів
- Максвелл – 37 титул
- Жерар Піке – 36 титулів
- Хоссам Ашур – 34 титули
- Ар'єн Роббен – 33 титули
- Кріштіану Роналду – 33 титули
- Серхіо Бускетс – 33 титули
- Златан Ібрагімовіч – 33 титули
Вірність Пятова
Відзначимо, що перед тим Пятов увійшов до ще одного рейтингу гравців від Transfermarkt. Він потрапив до топ-30 найбільш відданих гравців. Разом з ним в цьому рейтингу капітан "Ворскли" Володимир Чеснаков.