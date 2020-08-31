Донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" оказались среди самых титулованных клубов мира XXI века. Украинские команды вошли в 15-ку лучших.

Статистические подсчеты сделал специализированный портал Transfermarkt. Портал опубликовал список лучших 30 клубов мира по количеству трофеев в XXI веке.

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"Шахтер" среди лучших

В рейтинг попали "Шахтер" и "Динамо". Дончане получили 33 титула и занимают 6-ю строчку. "Динамо" расположилось на 14-м месте, имея в активе 25 трофеев.

Отметим, что "Динамо" опережает "Шахтер" по количеству выигранных трофеев в независимой Украине. Киевляне благодаря победе в Суперкубке Украины получили 36-й трофей, что на один больше, чем у "Шахтера".

"Шахтер" по количеству трофеев опередил такие известные клубы, как "Реал", ПСЖ, "Манчестер Юнайтед" и "Ювентус".

Лидеры рейтинга

Среди лидеров по количеству трофеев – "Аль-Ахли" Каир, "Бавария" и "Линкольн" Гибралтар.

Египетский клуб выиграл 41 трофей, что на один больше, чем у "Баварии" и "Линкольна".

Рейтинг самых титулованных клубов мира / Фото Transfermarkt