В рейтинге 30 самых преданных футболистов оказалось сразу два украинских игрока – вратарьАндрей Пятов и защитник Владимир Чеснаков.

Рейтинг самых преданных игроков составило издание Transfermarkt.

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На семнадцатом месте оказался защитник и капитан полтавской "Ворсклы" Владимир Чеснаков. Он находится в клубе 13 лет и почти два месяца. Является рекордсменом по количеству проведенных матчей за клуб. В 2009 году выиграл с "Ворсклой" Кубок Украины, а в 2020 году – дошел до финала. В 2018 году стал бронзовым призером УПЛ.

На 13-й строчке – вратарь и капитан донецкого "Шахтера" Андрей Пятов. Он выступает за "горняков" в течение 13 лет и почти 8 месяцев, с момента перехода из полтавской "Ворсклы". За это время выиграл 26 трофеев – 10 титулов чемпионата Украины, 8 Кубков Украины, 7 Суперкубков Украины и 1 Кубок УЕФА. На его счету 462 матча за донецкий клуб.

Первым же в рейтинге оказался вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев, который не покидает команду 17 лет и 7 месяцев. Именно ему принадлежит антирекорд по количеству пропущенных голов в лиге чемпионов который длился 11 лет (с 2006 по 2017 года) – 54 матча.

На втором месте – Лионель Месси. Аргентинец выступает за "Барселону" непрерывно 16 лет и 7 месяцев. Но в 2020 году этот термин может оборваться.

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Замыкает тройку лидеров партнер украинца Андрея Ярмоленко по английскому "Вест Хэма" Марк Нобл. За "молотобойцев" он выступает тоже 16 лет и 7 месяцев.