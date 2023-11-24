Однако у нее будет еще один шанс пробиться туда. Для этого нужно преодолеть 2 раунда плей-офф, где будут определяться последние 3 команды, которые сыграют в Германии на чемпионате Европы.

К теме Пока без Украины: кто вышел на Евро-2024

Пятов: Удобный-неудобный соперник – я в это не верю

В четверг, 23 ноября, состоялась жеребьевка этого предстоящего события. "Сине-желтые" получили в соперники сборную Боснии и Герцеговины, а в другой полуфинальной паре встретятся Израиль и Исландия. Одна из этих четырех команд попадет на Евро-2024 через путь "B".

Бывший голкипер сборной Украины, а ныне тренер вратарей в Шахтере, Андрей Пятов прокомментировал результаты жеребьевки стыковых матчей и охарактеризовал будущего соперника "сине-желтых".

Самый известный боснийский игрок – Эдин Джеко, выступающий за турецкий Фенербахче. Но у сборной есть еще очень хорошие футболисты, играющие в Европе. Они агрессивны, очень сбиты, физически сильны, выносливы. Я не скажу, что они тактически играют. Это более атлетический футбол, чем тактический.



Удобный-неудобный соперник – я в это не верю. Есть футболисты, есть настроение. Я думаю, что тренер сборной Украины Сергей Ребров знает, как играть. Я уверен, что он начал изучать Боснию и подготовит какой-то план. И все у нас получится. Я верю в это,

– заявил Пятов.

Читайте также Босния и Герцеговина в кризисе: что нужно знать о оппоненте Украины в плей-офф отбора на Евро-2024

Украина и Босния и Герцеговина недавно дважды встречались между собой. В отборе к чемпионату мира-2022 наша сборная дома сыграла вничью 1:1, а на выезде одержала победу 0:2.

Справка. В плей-офф команды сыграют 21 марта на домашнем поле боснийцев, в случае победы подопечных Реброва, финал состоится на условно домашней арене сборной Украины 26 марта 2024 года.