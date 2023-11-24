Проте вона матиме ще один шанс пробитися туди. Для цього треба подолати 2 раунди плей-оф, де будуть визначатися останні 3 команди, які зіграють у Німеччині на чемпіонаті Європи.

До теми Поки без України: хто вийшов на Євро-2024

Пятов: Зручний-незручний суперник – я в це не вірю

У четвер, 23 листопада, відбулося жеребкування цієї майбутньої події. "Синьо-жовті" отримали в суперники збірну Боснії та Герцеговини, а в іншій півфінальній парі зустрінуться Ізраїль та Ісландія. Одна з цих чотирьох команд потрапить на Євро-2024 через шлях "B".

Колишній голкіпер збірної України, а нині тренер воротарів у Шахтарі, Андрій Пятов прокоментував результати жеребкування стикових матчів та охарактеризував майбутнього суперника "синьо-жовтих".

Найвідоміший боснійський гравець – Едін Джеко, який виступає за турецький Фенербахче. Але в збірній є ще дуже хороші футболісти, які грають у Європі. Вони агресивні, дуже збиті, фізично сильні, витривалі. Я не скажу, що вони грають тактично. Це більш атлетичний футбол, а не тактичний.



Зручний-незручний суперник – я в це не вірю. Є футболісти, є настрій. Я думаю, що тренер збірної України Сергій Ребров знає, як грати. Я впевнений, що він уже почав вивчати Боснію та підготує якийсь план. І все в нас вийде. Я вірю в це,

– заявив Пятов.

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Зазначимо, що Україна та Боснія і Герцеговина нещодавно двічі зустрічалися між собою. У відборі до чемпіонату світу-2022 наша збірна вдома зіграла внічию 1:1, а на виїзді здобула перемогу 0:2.

Довідка. У плей-оф команди зіграють 21 березня на домашньому полі боснійців, у разі перемоги підопічних Реброва, фінал відбудеться на умовно домашній арені збірної України 26 березня 2024 року.